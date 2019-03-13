«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта

«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в конце текущего месяца начнёт продажи смартфона Mi 9 Explorer Edition, оборудованного 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 256 Гбайт.

Новинка отличается псевдопрозрачным корпусом. Так, на тыльной панели можно видеть стилизованные очертания печатной платы и процессора. Кстати, в качестве электронного «мозга» используется чип Qualcomm Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). Непосредственно в область экрана интегрирован дактилоскопический сенсор.

В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 20-мегапиксельная камера для видеотелефонии и съёмки автопортретов. Сзади установлена тройная основная камера, совмещающая датчики с 48 млн, 16 млн и 12 млн пикселей.

«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживающий 27-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, инфракрасный порт и симметричный разъём USB Type-C.

В продажу Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ поступит по ориентировочной цене 535 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоныXiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны
Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Блок рекламы


Похожие новости
Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястьеГибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье
Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7
Директор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеютДиректор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеют
Отказ от 3,5 мм разъёма в смартфонах поспособствовал продажам Bluetooth-наушниковОтказ от 3,5 мм разъёма в смартфонах поспособствовал продажам Bluetooth-наушников
Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5sПроцессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s
Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископомVivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом
Игрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 мартаИгрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 марта
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
LG готовит растяжимый смартфонLG готовит растяжимый смартфон
Последние новости
Подгружаем последние новости