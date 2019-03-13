«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в конце текущего месяца начнёт продажи смартфона Mi 9 Explorer Edition, оборудованного 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 256 Гбайт.

Новинка отличается псевдопрозрачным корпусом. Так, на тыльной панели можно видеть стилизованные очертания печатной платы и процессора. Кстати, в качестве электронного «мозга» используется чип Qualcomm Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE .

Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). Непосредственно в область экрана интегрирован дактилоскопический сенсор.

В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 20-мегапиксельная камера для видеотелефонии и съёмки автопортретов. Сзади установлена тройная основная камера, совмещающая датчики с 48 млн, 16 млн и 12 млн пикселей.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживающий 27-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC , инфракрасный порт и симметричный разъём USB Type-C.

В продажу Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ поступит по ориентировочной цене 535 долларов США .



