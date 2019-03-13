iPhone 11 c iOS 13 и тёмной темой показали на рендерах

Уже известно, что в iOS 13 появится темная тема. Ресурс PhoneArena продемонстрировал своё видение грядущего iPhone 11 c iOS 13 и чёрной темой.

Стоит отметить, что создатели опубликованных изображений немного изменили дизайн стандартных иконок iOS , для того чтобы они лучше отображали темный фон, сохраняя при этом свой цветовой облик. Какой дизайн иконок выберет сам производитель пока неизвестно.

Принимая во внимание недавние слухи о том, что Apple будет использовать OLED-панели во всех своих будущих iPhone, включая и «бюджетные» предложения, появление ночного режима непосредственно в iOS 13 имеет большой смысл.

iPhone 11

Согласно рендерам, iPhone 11 может получить тройную основную камеру. Пока неизвестно как будут располагаться модули камеры. Сохранит ли производитель вертикальную ориентацию, представленную в iPhone X, или же вернется к горизонтальной настройке, как было в более ранних моделях.