iPhone 11 c iOS 13 и тёмной темой показали на рендерах

Уже известно, что в iOS 13 появится темная тема. Ресурс PhoneArena продемонстрировал своё видение грядущего iPhone 11 c iOS 13 и чёрной темой.
Стоит отметить, что создатели опубликованных изображений немного изменили дизайн стандартных иконок iOS, для того чтобы они лучше отображали темный фон, сохраняя при этом свой цветовой облик. Какой дизайн иконок выберет сам производитель пока неизвестно.
Принимая во внимание недавние слухи о том, что Apple будет использовать OLED-панели во всех своих будущих iPhone, включая и «бюджетные» предложения, появление ночного режима непосредственно в iOS 13 имеет большой смысл.
iPhone 11
Согласно рендерам, iPhone 11 может получить тройную основную камеру. Пока неизвестно как будут располагаться модули камеры. Сохранит ли производитель вертикальную ориентацию, представленную в iPhone X, или же вернется к горизонтальной настройке, как было в более ранних моделях.
На опубликованных рендерах iPhone 11 сохраняет вырез в верхней части экрана. Согласно слухам, Apple либо уменьшит размер выреза в следующих моделях iPhone, либо полностью избавиться от него. Селфи-камера в iPhone будет располагаться либо в отверстии дисплея, либо под дисплеем.