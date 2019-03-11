Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s

Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s

В распоряжении ресурса MySmartPrice оказались данные о технических характеристиках смартфона среднего уровня OPPO A5s на аппаратной платформе MediaTek.

Сообщается, что «мозгом» аппарата служит процессор Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Графическая подсистема использует контроллер IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц.

Новинка поступит на рынок в версиях с 2 Гбайт, 3 Гбайт и 4 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт или 64 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD.

Дисплей имеет размер 6,2 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1520 ? 720 точек (HD+). В верхней части панели предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры с 8-мегапиксельным датчиком.

Конфигурация основной камеры предусматривает наличие двух модулей — с 13 млн (f/2,2) и 2 млн (f/2,4) пикселей. В тыльной части корпуса установлен сканер отпечатков пальцев.

Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s

Габариты составляют 155,9 ? 75,4 ? 8,2 мм, вес — 170 граммов. Разработчик применил довольной мощный аккумулятор — ёмкостью 4230 мА·ч. На смартфон инсталлирована операционная система ColorOS 5.2 (на основе Android 8.1 Oreo).

Новинка будет доступна в четырёх вариантах цветового исполнения — чёрном, зелёном, красном и золотистом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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