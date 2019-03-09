Хакеры используют украденные прототипы iPhone для взлома iOS

Хакеры, с целью взлома смартфонов Apple, используют украденные с заводов Foxconn прототипы iPhone для разработчиков, купленные на чёрном рынке за несколько тысяч долларов и с отключенными функциями безопасности.
На днях ресурс Motherboard обнародовал большое количество информации о современной технологии взлома смартфонов Apple iPhone. Также говорится, что такие компании, занимающиеся взломом iOS и разблокировкой iPhone в основном для спецслужб, как Cellebrite, GrayKey и многие другие, уже используют данный способ.
Случаи воровства
Стоит заметить, что кражи на заводах Foxconn, где производится сборка мобильных устройств Apple, происходят довольно часто. В последний раз в 2018 году стало известно о краже работниками завода комплектующих на впечатляющие $1,3 млн.
Стоимость ворованных прототипов
Ворованные устройства затем попадают на чёрный рынок за суммы от несколько тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Журналистами Motherboard было обнаружено объявление о продаже прототипа iPhone X за $1800, iPhone 8 Plus – за $5000 и iPhone XR – за $20 000. Для подключение прототипов к компьютеру необходим специальный инженерный кабель, стоимость которого на черном рынке составляет около $2000.
Принцип взлома
С помощью прототипа и инженерного кабеля благодаря нескольким командам можно получить root-права, предоставляющие полный доступ к ОС. Это позволяет хакерам изучить исходный код для создания эффективных методов взлома.
Борьба с воровством
В 2016 году на конференции Black Hat, посвященной безопасности, Apple единственный раз упомянула прототипы iPhone. Также имеется информация о постоянном вводе новых мер безопасности в Apple и Foxconn для предотвращения случаев краж прототипов с последующей продажей их на черном рынке, однако это не помогает полностью избавиться от проблемы.