Хакеры используют украденные прототипы iPhone для взлома iOS

Хакеры, с целью взлома смартфонов Apple, используют украденные с заводов Foxconn прототипы iPhone для разработчиков, купленные на чёрном рынке за несколько тысяч долларов и с отключенными функциями безопасности.

Прототипы iPhone

На днях ресурс Motherboard обнародовал большое количество информации о современной технологии взлома смартфонов Apple iPhone. Также говорится, что такие компании, занимающиеся взломом iOS и разблокировкой iPhone в основном для спецслужб, как Cellebrite, GrayKey и многие другие, уже используют данный способ.

Случаи воровства

Стоит заметить, что кражи на заводах Foxconn, где производится сборка мобильных устройств Apple, происходят довольно часто. В последний раз в 2018 году стало известно о краже работниками завода комплектующих на впечатляющие $1,3 млн.

Стоимость ворованных прототипов

Ворованные устройства затем попадают на чёрный рынок за суммы от несколько тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Журналистами Motherboard было обнаружено объявление о продаже прототипа iPhone X за $1800, iPhone 8 Plus – за $5000 и iPhone XR – за $20 000. Для подключение прототипов к компьютеру необходим специальный инженерный кабель, стоимость которого на черном рынке составляет около $2000.

Прототипы iPhone

Принцип взлома

С помощью прототипа и инженерного кабеля благодаря нескольким командам можно получить root-права, предоставляющие полный доступ к ОС. Это позволяет хакерам изучить исходный код для создания эффективных методов взлома.

iPhone

Борьба с воровством

В 2016 году на конференции Black Hat, посвященной безопасности, Apple единственный раз упомянула прототипы iPhone. Также имеется информация о постоянном вводе новых мер безопасности в Apple и Foxconn для предотвращения случаев краж прототипов с последующей продажей их на черном рынке, однако это не помогает полностью избавиться от проблемы.


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