Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7

Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7

Во втором квартале, как ожидается, состоится официальная презентация флагманского смартфона OnePlus 7. Не дожидаясь анонса, один из сетевых ретейлеров полностью раскрыл технические характеристики этого аппарата.

«Сердце» устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 855. В состав чипа входят восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Обработкой графики занят мощный ускоритель Adreno 640.

Экран размером 6,5 дюйма по диагонали защищён от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля-перископа с 16-мегапиксельным сенсором.

В тыльной части расположена тройная камера: её конфигурация, если опубликованные данные верны, предусматривает использование датчиков с 48 млн, 20 млн и 5 млн пикселей.

Объём оперативной памяти LGBPDDR4x достигает 12 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Гбайт или 256 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7

Указаны габариты и вес — 161,3 ? 76,1 ? 8,8 мм и 185 граммов. Упомянуты порт USB Type-C и возможность использования двух SIM-карт. Операционная система — OxygenOS на базе Android 9.0 Pie.

Что касается цены, то приводится цифра в 569 долларов США, правда, не ясно, о каком размере памяти идёт речь.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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