Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0

Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня P smart+ 2019 в корпусе Unibody: аппарат будет доступен в цветовых вариантах Starlight Blue (синий) и Midnight Black (чёрный).

В основе устройства — фирменный процессор Kirin 710. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц.

Графическая подсистема использует контроллер ARM Mali-G51 MP4. За повышение производительности данного блока и улучшение его энергетической эффективности отвечает технология GPU Turbo 2.0.

Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0

Смартфон оборудован 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+). В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 8-мегапиксельная камера. Поднять качество автопортретов помогает технология AI Selfie Artist.

Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0

Основная камера имеет трёхмодульную конфигурацию: совмещены датчики с 24 млн, 16 млн и 2 млн пикселей. В тыльной части корпуса также размещён сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0

Новинка несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Питание устройство получает от аккумулятора ёмкостью 3400 мА·ч. Есть порт Micro-USB и слот microSD. Габариты составляют 155,2 ? 73,4 ? 7,95 мм, вес — 160 граммов. Операционная система — Android 9.0 Pie с надстройкой EMUI 9.0. Цена пока не уточняется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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