LG готовит растяжимый смартфон

Недавно компания LG открыто признала, что не будет торопиться с выпуском складного смартфона. Однако южнокорейский производитель решил сосредоточиться на новой уникальной технологи растяжимых устройств. Об этом свидетельствует новый патент компании.

Устройство, описанное в документе, выглядит как обычный смартфон. Однако перевернув гаджет, можно видеть что-то необычное. В отличие от современных устройств, которые, как правило, имеют стеклянные задние панели, в аппарате LG используется корпус, состоящий из нескольких частей.

В сочетании с растягивающимся дисплеем, потянув за корпус, можно увеличивать размер экрана. Дисплей можно растянуть не только в длину, но и в ширину. Когда пользователю нет необходимости в большом экране, все можно вернуть в исходное положение.

Согласно патенту, растягиваемый смартфон сопровождается программным обеспечением, позволяющем подстраиваться интерфейсу под различные форм-факторы гаджета.

Когда растягиваемый смартфон появится на мобильном рынке пока неизвестно. Свой первый складной смартфон LG выпустит в конце нынешнего года или только в следующем году.