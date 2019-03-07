Смартфон Figgers F3 получит беспроводную зарядку на 5 метров, 4К-дисплей, поддержку 5G и 1 ТБ памяти

На днях флоридская компания анонсировала выход своего первого 5G-смартфона для США – Figgers F3, который будет совместим с любыми мобильными операторами и за пределами Америки.

Figgers F3 получит 4К-дисплей, двойную основную камеру на 18 Мп, 1 ТБ ПЗУ, а также пыле- и влагоустойчивость. Помимо этого, смартфон оснащен беспроводным зарядным устройством Figgers Super Base, способным работать на расстоянии до 5 метров, что на сегодня является рекордным прказателем. К сожалению, более детальная информация о смартфоне отсутствует. По мнению скептиков, данное устройство является фейком для привлечения внимания к далеко не самой известной компании.

Напомним, компания Figgers была основана 2009 году во Флориде и специализировалась на телекоммуникационных услугах, а в 2014 году она выпустила свой первый смартфон под названием Figgers F1 с автоматическим запретом отправки текстовых сообщений при вождении.