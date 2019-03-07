Смартфон Figgers F3 получит беспроводную зарядку на 5 метров, 4К-дисплей, поддержку 5G и 1 ТБ памяти

На днях флоридская компания анонсировала выход своего первого 5G-смартфона для США – Figgers F3, который будет совместим с любыми мобильными операторами и за пределами Америки.

Figgers F3

Figgers F3 получит 4К-дисплей, двойную основную камеру на 18 Мп, 1 ТБ ПЗУ, а также пыле- и влагоустойчивость. Помимо этого, смартфон оснащен беспроводным зарядным устройством Figgers Super Base, способным работать на расстоянии до 5 метров, что на сегодня является рекордным прказателем. К сожалению, более детальная информация о смартфоне отсутствует. По мнению скептиков, данное устройство является фейком для привлечения внимания к далеко не самой известной компании.

Напомним, компания Figgers была основана 2009 году во Флориде и специализировалась на телекоммуникационных услугах, а в 2014 году она выпустила свой первый смартфон под названием Figgers F1 с автоматическим запретом отправки текстовых сообщений при вождении.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10
OPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАчOPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАч
Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15
31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств
Глава Huawei показал смартфон Huawei P30 ProГлава Huawei показал смартфон Huawei P30 Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Corning работает над стеклом для гибких смартфоновCorning работает над стеклом для гибких смартфонов
Анонсированы смартфоны Oppo F11 и F11 ProАнонсированы смартфоны Oppo F11 и F11 Pro
Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфонаSamsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
HTC продаст свой бренд индийским производителям смартфоновHTC продаст свой бренд индийским производителям смартфонов
Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камеройLenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой
Huawei готовит безрамочный смартфон-слайдер, похожий на Honor Magic 2Huawei готовит безрамочный смартфон-слайдер, похожий на Honor Magic 2
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20Опубликованы рендеры смартфона Honor 20
Представлен обновленный смартфон Vivo V15Представлен обновленный смартфон Vivo V15
Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15
Последние новости
Подгружаем последние новости