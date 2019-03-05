iPhone 2019 смогут работать под водой

В сети с каждым днём открывается всё больше информации о грядущих продуктах Apple. Ожидается, что в сентябре этого года производитель выпустит три новых iPhone: 5,8-дюймовый iPhone XI, 6,4-дюймовый iPhone XI Max и 6,1-дюймовый iPhone XR. Две премиум-модели получат OLED-панели, третий iPhone будет поставляться с LCD-панелью.

iPhone под водой

Согласно новой информации, iPhone 2019 будет обладать и другими новыми возможностями. Автор ресурса XDA Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте сообщил, что новые гаджеты Apple можно будет использовать под водой. Другими словами, экран сможет распознавать сенсорный ввод, даже когда аппарат погружен в воду.

Обновлённый Taptic Engine

Также сообщается, что Apple обновит технологию Taptic Engine, которая делает новый экран удобнее в использовании благодаря тактильной обратной связи. Экраны iPhone 2019 будут поделены на девять областей. При нажатии в определенном участке дисплея, пользователь почувствует вибрацию, исходящую из этого места.

Тёмный режим

Новые iPhone, без сомнения, будут поставляться с предустановленной iOS 13. По словам Вайнбаха, режим Dark Mode, возможно, дебютирует в iOS 13.1.

iPhone 2019

Пользователи получат возможность переключаться между просмотром белого фона с черным текстом и черного фона с белым текстом. Также ожидается, что Apple представит свой iPhone с поддержкой 5G-сетей не ранее 2020 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10
MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфонаMWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона
Samsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАчSamsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАч
Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhoneSamsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhone
MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфонаMWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона
MWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровняMWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровня
MWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеемMWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеем
MWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фотоMWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фото
MWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютерыMWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютеры
MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3
MWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеемMWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости