iPhone 2019 смогут работать под водой

В сети с каждым днём открывается всё больше информации о грядущих продуктах Apple . Ожидается, что в сентябре этого года производитель выпустит три новых iPhone: 5,8-дюймовый iPhone XI, 6,4-дюймовый iPhone XI Max и 6,1-дюймовый iPhone XR. Две премиум-модели получат OLED-панели, третий iPhone будет поставляться с LCD-панелью.

Согласно новой информации, iPhone 2019 будет обладать и другими новыми возможностями. Автор ресурса XDA Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте сообщил, что новые гаджеты Apple можно будет использовать под водой. Другими словами, экран сможет распознавать сенсорный ввод, даже когда аппарат погружен в воду.

Обновлённый Taptic Engine

Также сообщается, что Apple обновит технологию Taptic Engine, которая делает новый экран удобнее в использовании благодаря тактильной обратной связи. Экраны iPhone 2019 будут поделены на девять областей. При нажатии в определенном участке дисплея, пользователь почувствует вибрацию, исходящую из этого места.

Тёмный режим

Новые iPhone, без сомнения, будут поставляться с предустановленной iOS 13. По словам Вайнбаха, режим Dark Mode, возможно, дебютирует в iOS 13.1.