Представлен обновленный смартфон Vivo V15

Состоялся анонс новой версии смартфона Vivo V15 с приставкой Pro – мобильника, ориентированного на селфи. его фронтальная камера получила повышенное разрешение, к тому же она выдвижная.

На Vivo V15 можно делать хоть 32-мегапиксельные автопортреты, причем в огромных количествах, так как емкость АКБ здесь равна 4000 мАч. Экран смартфона занял 92 процента лицевой панели при диагонали 6.5 дюйма и разрешении Full HD+, то есть рамок вокруг него практически не осталось. В бонус – усиленное стекло Gorilla Glass 5, которое стоит как спереди, так и сзади. Главный минус Vivo V15 – это процессор MediaTek Helio P70 вместо чего-нибудь от Qualcomm, но зато памяти здесь сразу 6 Гб RAM и 128 Гб ROM.

По умолчанию смартфон работает на базе ОС Android 9 Pie и поддерживает две SIM-карты, у него есть фирменная прошивка FunTouch OS 9, модули Bluetooth 5 и NFC для бесконтактных платежей, а также основная фотокамера 12+8+5 Мп. Стоит Vivo V15 ровно 345 долларов США, и купить его можно в синем и красном цветах корпуса. Это, кстати, дороговато – Redmi Note 7 стоит дешевле и предлагает больше всего. К тому же, сканер отпечатков пальцев в Vivo V15 встроен в заднюю панель, а вместо USB-C используется старый microUSB.

Максим Мишенев, MobileDevice


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