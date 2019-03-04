Samsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhone

На корейском сайте ETNews была обнародована инсайдерская информация о переговорах между Apple и Samsung. Компании обговаривают поставки гибких дисплеев для купертиновской корпорации, которая уже получила несколько прототипов дисплеев нового поколения.

Согласно инсайдерской информации, Samsung на сегодня способна производить только 2,4 миллиона экземпляров складных дисплеев в год, а для сотрудничества с Apple этот показатель должен составлять 10 миллионов.

Apple уже был передан прототип складного 7,2-дюймового дисплея, что всего на 0,1 дюйма меньше, чем у Galaxy Fold. К сожалению, о применении данного типа дисплеев в устройствах Apple не сообщается. Возможно, им станет компактный складной iPad или же iPhone, который в разложенном виде будет превращаться в планшет.