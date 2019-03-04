Samsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhone

На корейском сайте ETNews была обнародована инсайдерская информация о переговорах между Apple и Samsung. Компании обговаривают поставки гибких дисплеев для купертиновской корпорации, которая уже получила несколько прототипов дисплеев нового поколения.

iPhone

Согласно инсайдерской информации, Samsung на сегодня способна производить только 2,4 миллиона экземпляров складных дисплеев в год, а для сотрудничества с Apple этот показатель должен составлять 10 миллионов.

Apple уже был передан прототип складного 7,2-дюймового дисплея, что всего на 0,1 дюйма меньше, чем у Galaxy Fold. К сожалению, о применении данного типа дисплеев в устройствах Apple не сообщается. Возможно, им станет компактный складной iPad или же iPhone, который в разложенном виде будет превращаться в планшет.

iPhone X Fold

Помимо этого, инсайдеры сообщили об отсутствии у Apple планов на кардинальные изменения iPhone модельного ряда 2019 года – грядущие смартфоны будут прямыми наследниками нынешних моделей. Таким образом, складные устройства Apple появятся не ранее 2020 года, когда рынок подобных гаджетов расшириться, а стоимость их производства снизится – сообщает издание Appleinsider.com.


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