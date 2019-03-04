Samsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhone

На корейском сайте ETNews была обнародована инсайдерская информация о переговорах между Apple и Samsung. Компании обговаривают поставки гибких дисплеев для купертиновской корпорации, которая уже получила несколько прототипов дисплеев нового поколения.
Согласно инсайдерской информации, Samsung на сегодня способна производить только 2,4 миллиона экземпляров складных дисплеев в год, а для сотрудничества с Apple этот показатель должен составлять 10 миллионов.
Apple уже был передан прототип складного 7,2-дюймового дисплея, что всего на 0,1 дюйма меньше, чем у Galaxy Fold. К сожалению, о применении данного типа дисплеев в устройствах Apple не сообщается. Возможно, им станет компактный складной iPad или же iPhone, который в разложенном виде будет превращаться в планшет.
Помимо этого, инсайдеры сообщили об отсутствии у Apple планов на кардинальные изменения iPhone модельного ряда 2019 года – грядущие смартфоны будут прямыми наследниками нынешних моделей. Таким образом, складные устройства Apple появятся не ранее 2020 года, когда рынок подобных гаджетов расшириться, а стоимость их производства снизится – сообщает издание Appleinsider.com.