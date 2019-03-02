Новый игровой смартфон Xiaomi появился на фото

Игровой телефон Black Shark от Xiaomi был запущен в апреле прошлого года, а в октябре китайская компания представила Black Shark Helo. В ближайшее время компания планирует пополнить свою серию игровых смартфонов ещё одним смартфоном Black Shark – его изображение появилось в сети.

Xiaomi Black Shark Helo

Как видно на фото, новинка унаследует дизайн своего предшественника, и получит тот же темный корпус с узкими зелеными линиями. Двойная основная камера со светодиодной вспышкой расположится в верхнем левом углу. Также на задней панели будет находится и логотип Black Shark. Дактилоскопического сканера сзади не видно. Вероятно, новый Black Shark получит подэкранный датчик отпечатков пальцев.

Xiaomi Black Shark

Предполагается, что смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти, технологией Game Turbo и поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт, которая дебютировала в Mi 9. Кроме того, выяснилось, что толщина нижней рамки обновленного Black Shark составит около 5 мм.

В январе текущего года в базе данных Geekbench было обнаружено устройство под кодовым названием Black Shark Skywalker. Согласно бенчмарку, производительность гаджета обеспечивал процессор Qualcomm Snapdragon 855 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Вероятно, это и есть смартфон, который мы видим на фото. Тестируемое устройство работало под управлением Android 9 Pie и набрало 3494 баллов в одноядерном тесте и 11 149 – в многоядерном.

Официальный дебют Xiaomi Black Shark 2 состоится в апреле текущего года.


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