iQOO Monster: смартфон со Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и зарядкой 44 Вт

iQOO, суб-бренд компании Vivo, анонсировал свой первый смартфон под названием iQOO Monster. Новинка позиционируется как аппарат для геймеров. В тестах AnTuTu гаджет набрал 400 000 баллов.

iQOO Monster

Дизайн и дисплей

Спереди дизайн iQOO Monster стандартный, и имеет каплевидный вырез в верхней части для селфи-камеры. Задняя панель выполнена из матового стекла с вставками из углеродного волокна и линии светодиодов. Боковая грань дополнена цветной кнопкой включения/выключения питания.

iQOO Monster

Ещё одна изюминка Vivo IQOO – две сенсорные кнопки на боковой грани, которые сделают игровой процесс более комфортным.

iQOO Monster оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, занимающим 91,7% от всей площади лицевой панели. Разрешение экрана составляет 2340?1080 пикселей. Дактилоскопический сканер интегрирован в экран.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 855 в тандеме с 6/8/12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128/256 ГБ. Для охлаждения предусмотрена система с испарительной камерой и тепловыми трубками.

iQOO Monster

Сервис Multi-Turbo, включающий целый набор технологий (AI Turbo, Center Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo и Game Turbo), повышает скорость запуска приложений на 30%, частоту кадров более чем на 70% и автоматически переключается между Wi-Fi и 4G в зависимости от стабильности и скорости для лучшего игрового опыта.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Благодаря прилагаемому зарядному устройству на 44 Вт, заряд аккумулятора до 100% займет 45 минут. Обратите внимание, что стандартный вариант 6 + 128 ГБ поддерживает стандарт зарядки 22,5 Вт, все остальные модели поставляются с поддержкой зарядки 44 Вт.

Камеры

На задней панели имеется тройная основная камера, включающая следующие модули: 13 Мп (Sony IMX263, угол обзора 120 градусов) + 12 Мп (f/1.79) + 2 Мп (датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп.

iQOO Monster
iQOO Monster
iQOO Monster

Прочее

Также стоит отметить поддержку 4G LTE, Bluetooth, двухдиапазонныого Wi-Fi, NFC, Jovi Assistant и наличие порта USB Type-C. В качестве программного обеспечения используется FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.

Доступность, цена

В Китае iQOO Monster будет доступен с 6 марта. Стоимость новинки составляет:

  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ + зарядка 22,5 Вт – 2998 юаней ($447);
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ + зарядка 44 Вт – 3298 юаней ($491);
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ + зарядка 44 Вт – 3598 юаней ($536);
  • 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ + зарядка 44 Вт – 4298 юаней ($641).


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