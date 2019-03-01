Глава Huawei показал смартфон Huawei P30 Pro

В сети появилось фото, на котором исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) держит в руках готовящийся к выпуску смартфон Huawei P30 Pro.

Huawei P30

На опубликованном изображении видна лишь верхняя часть задней панели грядущей новинки, где располагается основная камера с четырьмя модулями.

Huawei P30 Pro

Помимо данных фото, ресурс SlashLeaks опубликовал несколько изображений из Вьетнама, где демонстрируется Huawei P30 Pro в голубом цвете. На фото видно, что нижний модуль основной камеры имеет необычные квадратные очертания, он обеспечит повышенный зум. Немного правее видна двухцветная светодиодная вспышка, лазерный автофокус и четвёртый модуль камеры – это ToF для для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro

Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro состоится в Париже 26 марта. Согласно предыдущим слухам, новинки получат 6,1- и 6,5-дюймовые OLED-дисплеи с каплевидным вырезом, процессор Kirin 980, 8/12 ГБ оперативной памяти и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Huawei P30 оснастят тройной основной камерой с главным модулем Sony IMX600. Huawei P30 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Energizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпичEnergizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпич
Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5GHuawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G
Apple готовит складной iPhone с гибким дисплеемApple готовит складной iPhone с гибким дисплеем
Блок рекламы


Похожие новости
В 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардовВ 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардов
Xiaomi не спешит с выпуском гибкого смартфонаXiaomi не спешит с выпуском гибкого смартфона
Samsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАчSamsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАч
Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 годаСмартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года
Дебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камеройДебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камерой
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфонаMWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона
MWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровняMWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровня
Huawei: «Обвинения США по поводу рисков наших 5G для безопасности не имеют доказательств. Никаких»Huawei: «Обвинения США по поводу рисков наших 5G для безопасности не имеют доказательств. Никаких»
MWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеемMWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости