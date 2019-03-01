Глава Huawei показал смартфон Huawei P30 Pro

В сети появилось фото, на котором исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) держит в руках готовящийся к выпуску смартфон Huawei P30 Pro.
На опубликованном изображении видна лишь верхняя часть задней панели грядущей новинки, где располагается основная камера с четырьмя модулями.
Помимо данных фото, ресурс SlashLeaks опубликовал несколько изображений из Вьетнама, где демонстрируется Huawei P30 Pro в голубом цвете. На фото видно, что нижний модуль основной камеры имеет необычные квадратные очертания, он обеспечит повышенный зум. Немного правее видна двухцветная светодиодная вспышка, лазерный автофокус и четвёртый модуль камеры – это ToF для для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.
Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro состоится в Париже 26 марта. Согласно предыдущим слухам, новинки получат 6,1- и 6,5-дюймовые OLED-дисплеи с каплевидным вырезом, процессор Kirin 980, 8/12 ГБ оперативной памяти и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Huawei P30 оснастят тройной основной камерой с главным модулем Sony IMX600. Huawei P30 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.