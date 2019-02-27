Samsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАч

Компания Samsung добавила ещё одну модель в серию Galaxy M – Galaxy M30.

Galaxy M30

Дисплей

Samsung Galaxy M30 поставляется с большим 6,38-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Экран Infinity-U имеет каплевидное отверстие для селфи-камеры. Устройство поставляется с сертификацией Widevine L1, которая позволяет пользователям транслировать HD-контент из Netflix, Amazon Prime Videos и других сервисов потокового видео.

Аппаратная основа

Производительность Galaxy M30 обеспечивает 8-ядерный процессор Exynos 7904 в тандеме с с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ.

Galaxy M30

Камеры

Помимо этого, новинка получила тройную основную камеру, включающую главный RGB-датчик на 13 Мп с диафрагмой f/1,9, датчик глубины сцены на 5 Мп с диафрагмой f/2,2 и сверхширокоугольный объектив на 5 Мп с диафрагмой f/2,2 и 123-градусным углом обзора. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, Face Unlock, наличие порта USB Type-C, дактилоскопического сканера на задней панели и емкого аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. В качестве ПО используется Android 9.0 (Pie).

Galaxy M30

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Samsung Galaxy M30 появится 7 марта. Приобрести гаджет можно на Amazon India, а также в официальном интернет-магазине Samsung. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: Gradation Black и Gradation Blue. Базовый вариант поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ по цене 14990 рупий ($210). Топовый вариант устройства с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 17990 рупий ($252).


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