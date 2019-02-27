Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч

На World Mobile Conference 2019, помимо Huawei , свой гибкий гаджет также продемонстрировала компания TCL под брендом Energizer.

Energizer Power Max P8100S обладает 8,1-дюймовым гибким дисплеем с разрешением 2048?1536 пикселей. В сложенном состоянии пользователь получает 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей. Ёмкость аккумулятора достигает 10 000 мАч.

Помимо этого, складной телефон Energizer Power Max P8100S оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 855, GPU Adreno 640, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ, двойной основной камерой с модулями 48 Мп + 12 Мп и двойной светодиодной вспышкой, а также селфи-камерой на 24 Мп. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie. Кроме того, аппарат также имеет версию с поддержкой 5G-сетей.

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