Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч

На World Mobile Conference 2019, помимо Huawei, свой гибкий гаджет также продемонстрировала компания TCL под брендом Energizer.

Energizer Power Max P8100S

Energizer Power Max P8100S обладает 8,1-дюймовым гибким дисплеем с разрешением 2048?1536 пикселей. В сложенном состоянии пользователь получает 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей. Ёмкость аккумулятора достигает 10 000 мАч.

Power Max P8100S
Energizer Power Max P8100S
Energizer Power Max P8100S
Energizer Power Max P8100S

Помимо этого, складной телефон Energizer Power Max P8100S оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 855, GPU Adreno 640, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ, двойной основной камерой с модулями 48 Мп + 12 Мп и двойной светодиодной вспышкой, а также селфи-камерой на 24 Мп. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie. Кроме того, аппарат также имеет версию с поддержкой 5G-сетей.

Цена

В продаже Energizer Power Max P8100S появится в ноябре нынешнего года. Стоимость новинки составляет €850 – почти в три раза дешевле, чем гибкий смартфон Huawei Mate X, который оценили в €2300.


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