Energizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпич

Состоялся анонс первого в мире смартфона с батареей на 18 000 мАч. Он носит название Energizer Power Max P18K Pop, и на деле это вообще никакой не смартфон, а кирпич сенсорным экраном.



Мобильник получился очень долгоиграющий – на неделю одного заряда хватит точно при умеренной эксплуатации, а в режиме ожидания смартфон проработает и вовсе 50 суток, и это новый мировой рекорд. Разумеется, без жертв не обошлось – Energizer Power Max P18K Pop это гигантский лапоть размерами 153х75х18 миллиметров, то есть его толщина достигает почти 2 сантиметров. По нынешним меркам это просто гигантская цифра, и производитель, заметим, не стал уточнять вес смартфона – наверняка она превышает 400 граммов.



Зато с точки зрения начинки Energizer Power Max P18K Pop – очень даже современный смартфон. У него есть двойна селфи-камера 16+2 Мп и сразу три камеры на 12+5+2 Мп сзади, а также в наличии экран Full HD+ на 6,2 дюйма. Цена вопроса – 600 евро, и в нее входят 6 Гб RAM, 128 Гб ROM, MediaTek P70, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, две SIM и Android 9 Pie. Старт продаж в июне 2019.