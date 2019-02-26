MWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фото

Прототип Huawei P30 Pro был продемонстрирован на выставке MWC 2019 за закрытыми дверями. Журналисту DigitalTrends Энди Боксалл случайно заметил устройство в демонстрационной комнате на стенде Huawei и успел сделать фото грядущей новинки.

Huawei P30

На изображениях видно, что Huawei P30 Pro имеет тройную основную камеру с вертикальными модулями, LED-вспышкой и датчиком автофокуса. DigitalTrends утверждает, что прототип имеет «высокоотражающую хромированную отделку». Также журналисты сообщают, что устройство примерно того же размера, что и Huawei P20 Pro, и имеет закругленные края.

Huawei P30
Huawei P30
Huawei P30

Клавиши регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой стороне продемонстрированного прототипа. Порт USB Type-C находится снизу, а лоток для SIM-карты – сверху. 3,5-мм аудио-разъема гаджет не имеет. Дактилоскопического сканера на задней панели нет, вероятно, он будет интегрирован в дисплей. На одном из изображений вверху слева написано «Vogue» и «Link» впоследствии будут заменены на «Huawei» и «Leica».

К сожалению, журналистам DigitalTrends удалось снять лишь заднюю панель прототипа Huawei P30 Pro. Предположительно, смартфон получит OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Производительность аппарата обеспечит флагманский процессор Kirin 980.

Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro состоится 26 марта текущего года в Париже.


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