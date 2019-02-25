MWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камерой

На MWC 2019 компания ZTE представила собственные новинки: флагманский смартфон Axon 10 Pro с поддержкой 5G и недорогой смартфон с 32-Мп селфи-камерой.

ZTE Axon 10 Pro

ZTE Axon 10 Pro заключен в корпус стекла и металла, и оснащен 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей. Дактилоскопический сканер интегрирован в дисплей.

Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 855 с модемом 5G X50. Тепло-отведение в смартфоне улучшено с помощью технологии жидкостного охлаждения и композитных материалов с фазовым переходом. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, объем встроенной памяти – 128 ГБ, с возможностью расширения. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 4+.

Помимо этого, новинка получила тройную основную камеру с модулями: главный модуль на 48 Мп, широкоугольный на 20 Мп с углом обзора 125° и длиннофокусный на 8 Мп. Разрешение селфи-камеры – 20 Мп. Размеры: 159,2?73,4?7,9 мм, вес – 187 граммов.

Blade V10

Также ZTE выпустила телефон под названием Blade V10 и его более дешевую версию V10 Vita. В этой модели упор делается на возможности фронтальной камеры – для селфи установили сенсор на 32 Мп с поддержкой функций AI.

Blade V10 заключен в корпус из стекла и металла и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, восьмиъядерным процессором MediaTek Helio P70 с частотой 2,1 ГГц, двойной основной камерой с модулями 16+5 Мп и работает под управлением Android 9.0.

Доступность и цены

Axon 10 Pro с поддержкой 5G сначала появится только на территории Китая и в некоторых странах Европы, где запустят мобильную сеть нового поколения. В других регионах будет продаваться версия без поддержки 5G. Продажи начнутся не позднее второй половины текущего года года.

Blade V10 появится в продаже в Китае и странах Европы и Латинской Америки, начиная со следующего месяца. Предположительно, стоимость гаджета составляет $300. Blade V10 Vita обойдется около $200 и будет поставляться с селфи-камерой на 8 Мп.