Oppo показала свой складной смартфон с гибким экраном

Возможно сегмент складных смартфонов в скором времени пополнится еще одной моделью. Вице-президент китайской компании Oppo, Брайан Шен (Brian Shen), в социальной сети Weibo, опубликовал изображения прототипа своего гибкого смартфона.

Гибкий смартфон Oppo

Шен также рассказал, что гибкий гаджет не выйдет на мобильный рынок до тех пор, пока не будет большого спроса на такие устройства.

Гибкий смартфон Oppo

Гибкий смартфон Oppo по внешнему виду очень напоминает Huawei Mate X. В нем также есть одна большая OLED-панель, которая складывается наружу. В сложенном состоянии можно пользоваться любой стороной устройства.

Гибкий смартфон Oppo
Гибкий смартфон Oppo

Так же, как Mate X, гибкое устройство Oppo имеет вырез, где размещаются сдвоенная камера со светодиодной вспышкой и другие датчики. К сожалению характеристики гибкого смартфона Oppo вице-президент не раскрыл, но пояснил, что гаджет не будет в себя включать какие-либо инновационные нововведения.

Независимо от того, решит ли Oppo выпускать на рынок свой гибкий гаджет или нет, ясно одно, что мы приближаемся к тому моменту, когда подобные телефоны вскоре станут обычным явлением.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition предстал на живых фотоXiaomi Mi 9 Explorer Edition предстал на живых фото
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАчSamsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАч
MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3
MWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеемMWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем
MWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5GMWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G
MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35
MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Apple готовит складной iPhone с гибким дисплеемApple готовит складной iPhone с гибким дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости