Oppo показала свой складной смартфон с гибким экраном

Возможно сегмент складных смартфонов в скором времени пополнится еще одной моделью. Вице-президент китайской компании Oppo, Брайан Шен (Brian Shen), в социальной сети Weibo, опубликовал изображения прототипа своего гибкого смартфона.

Шен также рассказал, что гибкий гаджет не выйдет на мобильный рынок до тех пор, пока не будет большого спроса на такие устройства.

Гибкий смартфон Oppo по внешнему виду очень напоминает Huawei Mate X. В нем также есть одна большая OLED-панель, которая складывается наружу. В сложенном состоянии можно пользоваться любой стороной устройства.

Так же, как Mate X, гибкое устройство Oppo имеет вырез, где размещаются сдвоенная камера со светодиодной вспышкой и другие датчики. К сожалению характеристики гибкого смартфона Oppo вице-президент не раскрыл, но пояснил, что гаджет не будет в себя включать какие-либо инновационные нововведения.

Независимо от того, решит ли Oppo выпускать на рынок свой гибкий гаджет или нет, ясно одно, что мы приближаемся к тому моменту, когда подобные телефоны вскоре станут обычным явлением.