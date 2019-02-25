MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем

На Mobile World Congress 2019 компания Sony представила новый флагманский смартфон Sony Xperia 1. Главной особенностью новинки стал 4K OLED-дисплей с очень высоким соотношением сторон 21:9.

Xperia 1

Дисплей

Sony Xperia 1 получил 6,5-дюймовый CinemaWide (кинематографический) дисплей с разрешением 3840?1644 пикселей. Экран сочетает в себе обработку изображений в стиле X1 (позаимствовано у телевизоров Bravia премиум-класса) с калибровкой цвета профессиональных главных мониторов Sony. Аппарат с обеих сторон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Поддерживается технология HDR 10.

Xperia 1
Xperia 1
Xperia 1

Аппаратная основа

производительность Xperia 1 обеспечивает процессор Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3300 мАч.

Камеры

Xperia 1 оснащен тройной основной камерой с модулями по 12 Мп каждый. Основной модуль с широкоугольной оптикой 26 мм соединен с объективом (f/1,6) с оптической стабилизацией изображения (OIS + EIS) и автофокусировкой Dual Pixel. Два другие модуля позволяют увеличивать (2-кратный телеобъектив, 52 мм) или уменьшать (сверхширокий объектив, 16 мм). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Xperia 1
Xperia 1
Xperia 1

Прочее

Также стоит отметить поддержку Bluetooth 5/ NFC/WiFi 802.11ac, наличие порта USB-C и дактилоскопического сканера на боковой грани. Смартфон поддерживает звук Dolby Atmos с двумя стереодинамиками и обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты: 167?72?8,2 мм. В качестве ПО используется Android 9 Pie.

Xperia 1
Xperia 1
Xperia 1

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Sony Xperia 1 появится весной текущего года. Новинка поставляется в четырех цветовых вариантах: черном, сером, белом и фиолетовом. Цена и точная дата доступности будут объявлены позже.

Xperia 1


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