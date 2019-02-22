Apple готовит для iPhone 2020 процессоры на базе 5-нм техпроцесса

По словам отраслевых источников, приведенных в отчете DigiTimes, производитель чипов для iPhone TSMC миниатюризирует процесс изготовления чипов для iPhone 2020 до 5 нанометров.

Тайваньская компания по производству полупроводников разрабатывает более тонкие процессоры с использованием новой технологии, называемой экстремальной ультрафиолетовой литографией (EUV). Эта технология не только делает процессор более тонким, но и позволяет разместить еще больше транзисторов на той же площади. А это означает улучшенную производительность, а близость транзисторов обеспечит лучшую энергоэффективность.

В прошлом году Apple стала первой, а сейчас – одной из немногих компаний, которые выпустили 7-нм процессоры. Чипы A12 (iPhone ) и A12X (iPad) намного превосходят конкурентов в вычислительных тестах. Даже прошлогодние гаджеты Apple по-прежнему опережают современные флагманы, базирующиеся на Android, по крайней мере, в синтетических тестах.

Компания TSMC недавно подтвердила, что планирует инвестировать 25 миллиардов долларов в объём производства 5-нм чипов к 2020 году, и сегодняшний отчет подтверждает ожидания того, что эти чипы, вероятно, будут ориентированы на «яблочные» смартфоны 2020 года.