Apple готовит для iPhone 2020 процессоры на базе 5-нм техпроцесса

По словам отраслевых источников, приведенных в отчете DigiTimes, производитель чипов для iPhone TSMC миниатюризирует процесс изготовления чипов для iPhone 2020 до 5 нанометров.
Тайваньская компания по производству полупроводников разрабатывает более тонкие процессоры с использованием новой технологии, называемой экстремальной ультрафиолетовой литографией (EUV). Эта технология не только делает процессор более тонким, но и позволяет разместить еще больше транзисторов на той же площади. А это означает улучшенную производительность, а близость транзисторов обеспечит лучшую энергоэффективность.
В прошлом году Apple стала первой, а сейчас – одной из немногих компаний, которые выпустили 7-нм процессоры. Чипы A12 (iPhone ) и A12X (iPad) намного превосходят конкурентов в вычислительных тестах. Даже прошлогодние гаджеты Apple по-прежнему опережают современные флагманы, базирующиеся на Android, по крайней мере, в синтетических тестах.
Компания TSMC недавно подтвердила, что планирует инвестировать 25 миллиардов долларов в объём производства 5-нм чипов к 2020 году, и сегодняшний отчет подтверждает ожидания того, что эти чипы, вероятно, будут ориентированы на «яблочные» смартфоны 2020 года.
Тайваньский производитель уже несколько лет постепенно сокращает размер своих матриц, что позволяет ему предлагать процессоры, которые, как считается, превосходят аналогичные продукты других производителей микросхем, включая Samsung и Intel.