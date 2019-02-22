Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230

Продажи Samsung Galaxy M20 в Украине стартуют уже в следующем месяце. Точная дата пока остается неизвестной, однако известна стоимость нового гаджета.
Galaxy M20 в топовой модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти будет продаваться по 6200 гривен ($230 или 16 000 рублей). Первое время новинку можно приобрести по сниженной стоимости – 5555 гривен ($206). Стоит отметить, что в Индии гаджет продается по $185. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: Ocean Blue и Charcoal Black.
Galaxy M20 обладает 6,3-дюймовым LCD IPS экраном Infinity-V, процессором Samsung Exynos 7904, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти и аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В качестве ПО используется Android 8.1 Oreo с интерфейсом Samsung Experience 9.5. Габариты смартфона составляют 156,6?74,5?8,8 мм, а вес – 186 грамм.