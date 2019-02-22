Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230

Продажи Samsung Galaxy M20 в Украине стартуют уже в следующем месяце. Точная дата пока остается неизвестной, однако известна стоимость нового гаджета.

Galaxy M20 в топовой модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти будет продаваться по 6200 гривен ($230 или 16 000 рублей). Первое время новинку можно приобрести по сниженной стоимости – 5555 гривен ($206). Стоит отметить, что в Индии гаджет продается по $185. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: Ocean Blue и Charcoal Black.