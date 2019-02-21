Samsung представила первый смартфон со сгибаемым экраном

Galaxy Fold стоит $1980.

Компания Samsung представила первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Презентация прошла на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2019, на которой были представлены смартфоны серии Galaxy S10.

Galaxy Fold в сложенном состоянии представляет собой смартфон в привычном нам форматее, оснащенный 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1960?840 пикселей, пишет The Verge.

Внутри установлен дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152?1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат словно книгу. Оба экрана имеют одинаковую плотность – 420 точек на дюйм.

В сложенном состоянии толщина устройства составляет 17 мм, в открытом виде – 6,9 мм.

Galaxy Fold оборудован процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителя используется 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0, которая вдвое быстрее, чем UFS 2.1. Работает смартфон от двух батарей суммарной емкостью 4380 мАч.

Galaxy Fold оснащен шестью камерами с трех сторон – спереди и сзади в сложенном виде, а также с внутренней стороны в открытом состоянии.

Устройство использует систему непрерывной работы приложений при переходе между режимами планшета и смартфона. Такие приложения, как WhatsApp, Microsoft Office, YouTube и другие основные программы оптимизированы для дисплея и этих режимов.

Galaxy Fold поддерживает режим многозадачности, при котором можно запустить до трех приложений одновременно.

Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет доступен в версиях LTE и 5G. Его стоимость стартует от $1980.

Напомним, год назад Samsung представила Galaxy S9 и S9+.


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