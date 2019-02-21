Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980

На специальном мероприятии в Сан-Франциско Samsung представила свой первый смартфон с гибким экраном под названием Galaxy Fold. Интересно, что впервые Samsung выпустила прототип гибкого экрана ещё в 2011 году, но только сейчас представила полноценный гибкий смартфон.

Дисплей и складывающийся механизм

Благодаря гибкой подложке и специальному шарнирному механизму Infinity Flex основной экран складывается пополам – Samsung обещает, что этот механизм будет долговечным. В месте изгиба нет выделяющихся частей, а на экране не появляются полосы. Компания называет матрицу экрана Dynamic AMOLED.

В разложенном состоянии диагональ экрана составляет 7,3 дюйма, разрешение – 2152?1536 пикселей, а соотношение сторон – 4,2:3. Компания называет матрицу экрана Dynamic AMOLED. В сложенном состоянии гаджет имеет дисплей с матрицей Super AMOLED, диагональю 4.58 дюйма, соотношением сторон 21:9 и разрешением 1960?840 пикселей.

Если запустить на маленьком экране одно приложение, то при раскрытии оно появится на большом экране в том же состоянии. Такой функционал работает и в обратную сторону.

Большой экран понадобится не только для игр и фильмов – в разложенном виде Galaxy Fold может работать сразу в нескольких приложениях благодаря специальному многооконному режиму. Всего Galaxy Fold умеет на большом экране сразу три программы одновременно.

Также Galaxy Fold совместим с фирменной док-станцией DeX.

Аппаратная основа

В качестве системы-на-чипе используется AP chipset, но каких-то более подробных характеристик Samsung о ней не раскрывает. Известно лишь, что производительность складного смартфона обеспечивает 8-ядерный процессор, выполненный по 7-нм техпроцессу. Galaxy Fold имеет целых 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ постоянной UFS 3.0.

Galaxy Fold обладает сразу двумя батареями (из-за того, что смартфон гибкий) суммарной ёмкостью в 4380 мАч. Гаджет способен заряжаться и одновременно подзаряжать другие устройства по технологии обратной беспроводной зарядки.

Есть и сканер отпечатков пальцев – он размещен на боковой грани девайса. Работает гибрид смартфона и планшета под управлением ОС Android 9.0 с фирменной надстройкой One UI.

Камеры

Основной модуль смартфона, который работает в разложенном состоянии, имеет три сенсора:

16 Мп широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,2;

12 Мп объектив с диафрагмой F/1,5 и F/2,4 и оптической стабилизацией;

12 Мп телефото-объектив с оптической стабилизацией, двухкратным оптическим зумом и диафрагмой F/2,4.

Также в разложенном состоянии в углу большого дисплея (на специальном вырезе) разместились две фронтальные камеры на 8 и 10 Мп – с объективами с диафрагмой F/1,9 и F/2,2 соответственно. Ещё одна фронталка доступна в сложенном состоянии смартфона и имеет разрешение 10 Мп с диафрагмой F/2,2. Таким образом, суммарно в смартфоне сразу 6 камер.

Цена и дата выхода Samsung Galaxy Fold