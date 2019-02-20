KatIM R01 – самый защищенный смартфон в мире

DarkMatter Group, единственная в ОАЭ полностью интегрированная фирма по кибербезопасности, представила KatIM® R01 – первый в мире ультра защищенный смартфон, разработанный для работы в экстремальных полевых условиях.

KatIM R01

Созданный и протестированный инженерами DarkMatter в ОАЭ, Финляндии и Канаде, KATIM® R01 сочетает в себе первоклассный внешний вид и мощную технологию, заключенную в уникальный прочный дизайн. Помимо этого, новый гаджет включает в себя полный набор защищенных приложений на основе пользовательских и квантово-резистивных криптографических протоколов.

Для прочности корпуса KATIM® R01 используется пять слоев закаленного материала, разработанного в соответствии с двумя военными стандартами. Гаджет, как дома, так и на строительной площадке, способен выдержать падение, давление и погружение в воду на полчаса.

KatIM R01_2

Устройство также включает в себя встроенный барометр, датчики температуры и влажности, которые предназначены для того, чтобы помочь телефону противостоять вибрациям, воде, пыли, высоте и экстремальным температурам. В чрезвычайной ситуации, с помощью специальной кнопки SOS, отправляется сообщение с GPS-координатами. Сенсорный экран способен быстро и точно реагировать на прикосновения в перчатках и мокрыми руками. С точки зрения безопасности, при несанкционированном вторжении, KatIM® R01 автоматически стирает данные пользователя.

Технические спецификации KatIM® R01 включают в себя 5,65-дюймовый дисплей, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ (+ microSD) и аккумулятор на 5600 мАч. Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, наличие дактилоскопического сканера и степени защиты IP68. В качестве ПО используется фирменная Katin OS на базе Android 8.1 (с возможностью обновления до Android 9.x).


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