KatIM R01 – самый защищенный смартфон в мире

DarkMatter Group, единственная в ОАЭ полностью интегрированная фирма по кибербезопасности, представила KatIM® R01 – первый в мире ультра защищенный смартфон, разработанный для работы в экстремальных полевых условиях.

Созданный и протестированный инженерами DarkMatter в ОАЭ , Финляндии и Канаде, KATIM® R01 сочетает в себе первоклассный внешний вид и мощную технологию, заключенную в уникальный прочный дизайн. Помимо этого, новый гаджет включает в себя полный набор защищенных приложений на основе пользовательских и квантово-резистивных криптографических протоколов.

Для прочности корпуса KATIM® R01 используется пять слоев закаленного материала, разработанного в соответствии с двумя военными стандартами. Гаджет, как дома, так и на строительной площадке, способен выдержать падение, давление и погружение в воду на полчаса.

Устройство также включает в себя встроенный барометр, датчики температуры и влажности, которые предназначены для того, чтобы помочь телефону противостоять вибрациям, воде, пыли, высоте и экстремальным температурам. В чрезвычайной ситуации, с помощью специальной кнопки SOS, отправляется сообщение с GPS-координатами. Сенсорный экран способен быстро и точно реагировать на прикосновения в перчатках и мокрыми руками. С точки зрения безопасности, при несанкционированном вторжении, KatIM® R01 автоматически стирает данные пользователя.