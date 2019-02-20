Первый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУ

На прошлой неделе компания vivo представила новый суббренд iQOO и намекнула на предстоящий выпуск первого смартфона под новой торговой маркой. Предполагалось, что это будет складной аппарат, но опубликованные рендеры не подтверждают этот факт.

Вчера смартфон vivo iQOO был замечен в руках телеведущей в ходе трансляции матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Как оказалось, это обычное устройство с тремя камерами на задней панели и логотипом iQOO в левом нижнем углу.

Сегодня суббренд опубликовал тизер, раскрывающий некоторые характеристики будущего смартфона.

Новый геймерский смартфон, название которого пока неизвестно, будет поставляться с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855, 12 Гбайт оперативной памяти и 44-Вт быстрой зарядкой, опережая таких производителей, как Huawei и OnePlus, с поддержкой стандарта зарядки мощностью 40 и 30 Вт соответственно.

Новый смартфон также будет предлагать довольно много места для хранения данных — 256 Гбайт. Ёмкость его батареи составит 4000 мА·ч. Зарядка будет осуществляться через порт USB Type-C. О камере пока мало информации, но, по крайней мере, известно, что у неё будет режим Super HDR.



