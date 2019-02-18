Смартфон LG V50 ThinQ со Snapdragon 855 и 5G появился на фото-рендерах

Как и в прошлом году, компания LG выпустит два новых флагмана, одним из которых будет V50 ThinQ. Новинка станет первым аппаратом производителя с поддержкой сетей 5G. Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter-аккаунте опубликовал пресс-рендер грядущего флагмана.

LG запустит V50 ThinQ в США исключительно через мобильного оператора Sprint. Что касается дизайна, то новый гаджет выглядит аналогично прошлогоднему V40 ThinQ. Дактилоскопический сканер будет располагаться на задней панели. Там же свое место займет тройная основная камера с горизонтальными модулями. Спереди в верхней части смартфона расположится двойная основная камера.

Предположительно, LG V50 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей с поддержкой технологии Crystal Sound OLED (CSO), способной излучать звук посредством вибраций. Производительность гаджета обеспечит процессор Snapdragon 855. Емкость аккумулятора достигнет 4000 мАч.

Больше о LG V50 ThinQ южнокорейский производитель расскажет на пресс-мероприятии 24 февраля.