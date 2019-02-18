iPhone 2019 получат 4 ГБ ОЗУ и смогут заряжать другие смартфоны

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), имеющий связи с цепочкой поставок Apple , поделился своими прогнозами насчет новых устройств «яблочной» компании на 2019 год. Согласно данным аналитика, Apple вернётся к производству iPod Touch и iPad Mini, а также выпустит обновленные лэптопы и, конечно же, новые iPhone.

iPhone

В нынешнем году Apple представит три модели iPhone: с 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями и с 6,1-дюймовым IPS-дисплеем. Вырезы в экранах также останутся неизменными. Новинки будут обладать улучшенной технологией Face ID, а задняя стеклянная панель станет матовой. В 6,1-дюймовой модели также ожидается 4 ГБ ОЗУ.

Также сообщается, что новые iPhone получат двустороннюю беспроводную зарядку, при помощи которой можно будет подзаряжать другие мобильные устройства. Появится поддержка точной навигации внутри зданий. Но производитель, по-прежнему, в своих гаджетах будет использовать собственный разъём Lightning.

iPad, AirPower и AirPods

В первой половине текущего года Apple выпустит свое беспроводное зарядное устройство AirPower и улучшенные наушники AirPods, которые будут поддерживать зарядку Qi.

Также в нынешнем году ожидается появление двух новых iPad Pro с процессором Apple A12X Bionic и iPad Mini 5, который, по словам аналитика, получит модернизированный процессор.

Компьютеры Mac

В нынешнем году Apple выпустит MacBook Pro с совершенно новым дизайном. По сообщениям Минг-Чи Куо, модельный ряд лэптопов возглавится моделью с экраном от 16 до 16,5 дюймов. Также в линейке может появится 13-дюймовая модель с поддержкой 32 ГБ оперативной памяти.

Аналитик считает, что новый Mac Pro будет оснащен легко заменяемыми компонентами, о которых Apple сообщала ещё в прошлом году.