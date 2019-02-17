Новый смартфон Vivo V15 Pro показали на качественных рендерах

Индийский инсайдер Ишан Агарвал обнародовал в Твиттере неофициальные пресс-рендерные снимки грядущего смартфона Vivo V15 Pro с выдвижной фронтальной и тройной основной камерой с главным 48-Мп сенсором.

Исходя из рендеров, Vivo V15 Pro будет оснащен агалогичной с Vivo Nex выдвигающейся из верхнего торца фронтальной камерой. Также на тыльной панели можно рассмотреть тройную основную камеру (по заявлениям Vivo, основной модуль будет построен на 48-Мп сенсоре).

На рендерах гаджет представлен в двух градиентных цветовых вариациях – синей и красной. На верхней грани смартфона виднеется 3,5-мм аудиоразъем. Официально представлен Vivo V15 Pro будет 20 февраля.