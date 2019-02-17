Новый смартфон Vivo V15 Pro показали на качественных рендерах

Индийский инсайдер Ишан Агарвал обнародовал в Твиттере неофициальные пресс-рендерные снимки грядущего смартфона Vivo V15 Pro с выдвижной фронтальной и тройной основной камерой с главным 48-Мп сенсором.

Vivo V15 Pro

Исходя из рендеров, Vivo V15 Pro будет оснащен агалогичной с Vivo Nex выдвигающейся из верхнего торца фронтальной камерой. Также на тыльной панели можно рассмотреть тройную основную камеру (по заявлениям Vivo, основной модуль будет построен на 48-Мп сенсоре).

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro

На рендерах гаджет представлен в двух градиентных цветовых вариациях – синей и красной. На верхней грани смартфона виднеется 3,5-мм аудиоразъем. Официально представлен Vivo V15 Pro будет 20 февраля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памятиSamsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти
Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10
Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5eПресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e
LG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android OneLG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android One
Nokia 9 PureView: все подробности о камере с пятью модулямиNokia 9 PureView: все подробности о камере с пятью модулями
Блок рекламы


Похожие новости
Motorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в миреMotorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в мире
Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855
Samsung делает складной смартфон с двумя негнущимися экранамиSamsung делает складной смартфон с двумя негнущимися экранами
Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфоновКитайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов
Полные характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy A (2019)Полные характеристики линейки смартфонов Samsung Galaxy A (2019)
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop получил батарею 18000 мАчСмартфон Energizer Power Max P18K Pop получил батарею 18000 мАч
Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135
Google всё-таки выпустит модульный смартфонGoogle всё-таки выпустит модульный смартфон
Смартфон LG Q9 One получил усиленное исполнениеСмартфон LG Q9 One получил усиленное исполнение
Google Adiantum – новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройствGoogle Adiantum – новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройств
Последние новости
Подгружаем последние новости