На Apple подали иск из-за смерти, причиненной iPad

Жительница США Джулия Айрлэнд Мео подала иск на Apple в Нью-Джерси в связи с возгоранием iPad, приведшим к смерти её отца.
22 февраля 2017 года взорвавшийся аккумулятор неисправного iPad вызвал пожар в квартире, который и привел к гибели Бредли Айрлэнда. По заявлениям дочери погибшего, iPad был «неоправданно опасным».
Джулия Айрлэнд Мео обвиняет Apple в смерти отца и требует материальную компенсацию, на определенную судом денежную сумму. Модель iPad, а также информация об аккумуляторе и зарядном устройстве не уточняется.