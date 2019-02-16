На Apple подали иск из-за смерти, причиненной iPad

Жительница США Джулия Айрлэнд Мео подала иск на Apple в Нью-Джерси в связи с возгоранием iPad, приведшим к смерти её отца.

iPad Pro

22 февраля 2017 года взорвавшийся аккумулятор неисправного iPad вызвал пожар в квартире, который и привел к гибели Бредли Айрлэнда. По заявлениям дочери погибшего, iPad был «неоправданно опасным».

Джулия Айрлэнд Мео обвиняет Apple в смерти отца и требует материальную компенсацию, на определенную судом денежную сумму. Модель iPad, а также информация об аккумуляторе и зарядном устройстве не уточняется.




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