Samsung делает складной смартфон с двумя негнущимися экранами

Свой первый складной смартфон компания Samsung представит на мероприятии Galaxy Unpacked 2019. Недавно опубликованный патент дает представление о том, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Fold.

samsung-galaxy-foldable-phone

12 февраля 2019 года USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) опубликовало новый патент от Samsung Electronics. Документ под названием «Электронное устройство» описывает складной смартфон, который состоит из двух отдельных дисплеев, и гибкого корпуса. Аналогичный аппарат был выпущен в прошлом году компанией ZTE – Axon M.

Гибкий аппарат Samsung имеет современный дизайн с узкими рамками, обрамляющими экран. В сложенном состоянии устройство выглядит как смартфон с удлиненным дисплеем. Гаджет может складываться не только дисплеем наружу, но и дисплеем вовнутрь, что позволит защитить его от царапин.

samsung-foldable-smartphone
samsung-foldable-smartphone
samsung-foldable-smartphone
samsung-foldable-smartphone

На передней панели Galaxy Fold расположится фронтальная камера, сзади – двойная основная камера с вертикальными модулями. Кроме того, складной смартфон Samsung будет иметь 3,5 мм аудио-разъем и порт USB-C.

Вполне вероятно, что описанный в патенте аппарат и есть тот самый гибкий Galaxy Fold, официальный дебют которого состоится 20 февраля.




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