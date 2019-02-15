Смартфон Energizer Power Max P18K Pop получил батарею 18000 мАч

Анонсирован смартфон Energizer Power Max P18K Pop для тех, кто не любит заряжать свои мобильники. Этот аппарат может проработать чуть ли не две недели в режиме умеренного использования, так как внутри него стоит батарея аж на 18000 мАч. Это в 9 раз больше, чем в новых Айфонах.

Пока неизвестно, сколько Energizer Power Max P18K Pop весит, и какова толщина его корпуса, но уже и так понятно, что это смартфон не для девушек и не для щуплых мужичков – это брутальный мобильник для не менее брутальных представителей сильного пола. Работает он на процессоре MediaTek Helio P70, и у него также есть 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac и два слота под SIM-карты.

Разрешение экрана Energizer Power Max P18K Pop при диагонали 6,2 дюйма – Full HD+, а еще у смартфона есть тройная камера сзади на 12+5+2 Мп и выдвижная фронталка на два датчика 16+2 Мп. О стоимости и сроках выхода смартфона на мировой рынок станет известно в конце февраля на MWC 2019, где его покажут еще раз.

Максим Мишенев, MobileDevice


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