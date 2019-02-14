Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135

Компания Huawei представила на Филиппинах смартфон начального уровня Huawei Y6 Pro 2019. Новинка составит конкуренцию другим доступным аппаратам, таким как Realme C1 и Xiaomi Redmi Go.

Дисплей

Huawei Y6 Pro 2019 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез под селфи-камеру.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio A22 с частой 2 ГГц в тандеме с графическим процессором PowerVR Rogue GE8300. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенной памяти – 32 ГБ, расширяемой microSD-картами до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3020 мАч.

Камеры

На задней панели расположилась 13-мегапиксельная основная камера с апертурой f/1.8, спереди – 8-мегапиксельная селфи-камера с фиксированным фокусом.

Прочее

Huawei Y6 Pro 2019 поддерживает 4G LTE , WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Размеры гаджета: 156,28?73,5?8 мм, вес – 150 граммов. В качестве программного обеспечения используется оболочка EMUI 9.0 на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

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