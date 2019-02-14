Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135

Компания Huawei представила на Филиппинах смартфон начального уровня Huawei Y6 Pro 2019. Новинка составит конкуренцию другим доступным аппаратам, таким как Realme C1 и Xiaomi Redmi Go.

Huawei Y6 Pro 2019

Дисплей

Huawei Y6 Pro 2019 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез под селфи-камеру.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio A22 с частой 2 ГГц в тандеме с графическим процессором PowerVR Rogue GE8300. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенной памяти – 32 ГБ, расширяемой microSD-картами до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3020 мАч.

Y6 Pro 2019

Камеры

На задней панели расположилась 13-мегапиксельная основная камера с апертурой f/1.8, спереди – 8-мегапиксельная селфи-камера с фиксированным фокусом.

Прочее

Huawei Y6 Pro 2019 поддерживает 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Размеры гаджета: 156,28?73,5?8 мм, вес – 150 граммов. В качестве программного обеспечения используется оболочка EMUI 9.0 на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Доступность, цветовая палитра, цена

Прием предварительных заказов на Huawei Y6 Pro 2019 стартует 18 февраля. Первые покупатели получат в подарок колонки или наушники. В продаже новинка появится 23 февраля. Аппарат поставляется в двух цветовых гаммах: Midnight Black и Sapphire Blue. Стоимость Huawei Y6 Pro 2019 составляет $135 или €120.


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