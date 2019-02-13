Google всё-таки выпустит модульный смартфон

Google продолжает работу над модульным смартфоном, о чём свидетельствуют недавние патентные заявки на модульное устройство (Modular Device), оформленные в конце 2018 года и обнародованные в январе 2019.

Это может свидетельствовать о возобновлении работы над Project Ara, которая была свёрнута в 2016 году. Напомним, тогда было представлено несколько инженерных решений подобных устройств.

Один из патентов описывает модульный смартфон, элементы которого крепятся к основной части магнитными коннекторами. Набор модулей будет представлен различными дисплеями (включая отдельный дополнительный), камерами, аккумуляторами, фитнес-трекером, увеличенным объемом ОЗУ и ПЗУ, игровым джойстиком, отдельной аудиосистемой, а также совместимыми модулями от сторонних производителей.

Другая патентная заявка напоминает сам Project Ara с большим количеством модулей, крепящихся на общую основу с дисплеем, системной платой, аккумулятором и так далее.