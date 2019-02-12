Смартфон LG Q9 One получил усиленное исполнение

Смартфон LG Q9 One получил усиленное исполнение

Компания LG анонсировала довольно производительный смартфон Q9 One, относящийся к аппаратам Android One: продажи новинки начнутся 15 февраля.

Устройство получило 6,1-дюймовый дисплей FullVision Super Bright IPS с разрешением 3120 ? 1440 точек. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9. Основная камера получила 16-мегапиксельный датчик и оптику с углом обзора 71 градус.

В основе смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графическим ускорителем Adreno 540. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля UFS 2.1 составляет 64 Гбайт; дополнительно можно установить карту microSD.

Аппарат имеет усиленное исполнение — стандарты IP68 и MIL-STD 810G. Ему не страшны вода и пыль. Габариты составляют 153,2 ? 71,9 ? 7,9 мм, вес — 156 граммов.

Смартфон LG Q9 One получил усиленное исполнение

Прочее оснащение таково: адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, дактилоскопический датчик и аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки Quick Charge 3.0.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 (Pie). Приобрести новинку можно будет за 530 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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