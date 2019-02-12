LG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android One

Компания LG Mobile представила свой новый смартфон в рамках программы Android One – LG Q9 One. Новинка представляет собой аппарат средней ценовой категории, и по своим характеристикам во многом напоминает LG Q9, выпущенный в январе текущего года.

Дисплей

LG Q9 One оснащен 6,1-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением 3120?1440 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 в тандеме с графическим процессором Adreno 540 и 4 ГБ оперативной памяти.

Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0.

Камеры

Сзади располагается основная камера на 16 Мп с диафрагмой f/1.6, светодиодной вспышкой, PDAF и лазерной автофокусировкой. Спереди имеется селфи-камера с широкоугольным объективом на 8 Мп (f/1.9). Углы обзора камер составляют 71 и 80 градусов соответственно.

Прочее

Помимо этого, LG Q9 One обладает динамиком Boombox, системой Hi-Fi Quad DAC, поддержкой стерео DTS: X и поставляется с классом защиты IP68, соответствующим требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G.

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, WiFi 802.11 AC (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5 LE, GPS , NFC , и наличие порта USB Type-C. Габариты гаджета: 153,2?71,9?7,9 мм, вес – 156 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie.

Доступность цена

LG Q9 One доступен лишь у корейского оператора мобильной связи LG U +. Стоимость гаджета составляет $535.