LG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android One

Компания LG Mobile представила свой новый смартфон в рамках программы Android One – LG Q9 One. Новинка представляет собой аппарат средней ценовой категории, и по своим характеристикам во многом напоминает LG Q9, выпущенный в январе текущего года.

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.