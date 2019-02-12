LG представила смартфон Q9 One на базе Snapdragon 835 и Android One

Компания LG Mobile представила свой новый смартфон в рамках программы Android One – LG Q9 One. Новинка представляет собой аппарат средней ценовой категории, и по своим характеристикам во многом напоминает LG Q9, выпущенный в январе текущего года.

LG Q9 One

Дисплей

LG Q9 One оснащен 6,1-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением 3120?1440 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 в тандеме с графическим процессором Adreno 540 и 4 ГБ оперативной памяти.

LG Q9 One

Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0.

Камеры

Сзади располагается основная камера на 16 Мп с диафрагмой f/1.6, светодиодной вспышкой, PDAF и лазерной автофокусировкой. Спереди имеется селфи-камера с широкоугольным объективом на 8 Мп (f/1.9). Углы обзора камер составляют 71 и 80 градусов соответственно.

Прочее

Помимо этого, LG Q9 One обладает динамиком Boombox, системой Hi-Fi Quad DAC, поддержкой стерео DTS: X и поставляется с классом защиты IP68, соответствующим требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G.

LG Q9 One

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, WiFi 802.11 AC (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, и наличие порта USB Type-C. Габариты гаджета: 153,2?71,9?7,9 мм, вес – 156 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie.

Доступность цена

LG Q9 One доступен лишь у корейского оператора мобильной связи LG U +. Стоимость гаджета составляет $535.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFCАнонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC
Рендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит крутоРендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит круто
Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памятиSamsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти
Аппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучениемАппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучением
Фото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серииФото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серии
Блок рекламы


Похожие новости
Google всё-таки выпустит модульный смартфонGoogle всё-таки выпустит модульный смартфон
Смартфон LG Q9 One получил усиленное исполнениеСмартфон LG Q9 One получил усиленное исполнение
Google Adiantum – новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройствGoogle Adiantum – новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройств
OnePlus представит на MWC 2019 прототип смартфона с 5GOnePlus представит на MWC 2019 прототип смартфона с 5G
Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9
Xiaomi стала лидером по продажам смартфонов в УкраинеXiaomi стала лидером по продажам смартфонов в Украине
Смартфон Pixel 4 будет более подходящим для международных путешественниковСмартфон Pixel 4 будет более подходящим для международных путешественников
Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю лицевую панельXiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю лицевую панель
Аппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучениемАппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучением
Последние новости
Подгружаем последние новости