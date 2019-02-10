Смартфон Pixel 4 будет более подходящим для международных путешественников

Смартфон Pixel 4 будет более подходящим для международных путешественников

Устройства Google серии Pixel, как и смартфоны iPhone, всегда были более ориентированы на западного потребителя. Это означает акцент на крупные экраны с высоким разрешением, мощные камеры с поддержкой ИИ и т. д.

Однако в новой серии смартфонов Pixel 2019 года выпуска Google может изменить этой традиции и добавить функцию, более популярную у жителей Азии, а также у международных путешественников.

По данным ресурса XDA Developers, Google произвела ряд изменений в коде Android Q, включая поддержку устройств функции Dual Sim.

В одном из комментариев к изменениям разработчик сообщил, что «2019 Pixel […] будет иметь Dual Sim».

Этот шаг вполне объясним для Google, который делает всё возможное, чтобы захватить рынки региона EMEA (Europe, Middle East, Africa; Европа, включая РоSSию, Ближний Восток и Африка). Фирма, по слухам, планирует выпустить в первом полугодии «облегчённые» варианты Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL, которые обеспечат большинство функций более дорогих моделей семейства Pixel, но в более доступном ценовом диапазоне.

Помимо того, что готовящаяся к осеннему релизу модель 2019 Google Pixel 4 будет поставляться с Android Q «из коробки», пока ничего не известно.

Смартфон Pixel 4 будет более подходящим для международных путешественников

У смартфонов Google Pixel 2 и Google Pixel 3 есть как физический слот для SIM-карты, так и eSIM. Но, как сообщается в аккаунте Google @MadeByGoogle в Twitter, пользователь не может одновременно использовать «физическую SIM-карту и сеть eSIM». Это означает, что Pixel 2 и Pixel 3 поддерживают Dual SIM по схеме Single Standby (DSSS). Хотя у вас может быть две SIM-карты для двух разных сетей, вы не сможете принимать звонки или текстовые сообщения на неактивный слот SIM-карты.

По всей видимости, в Pixel 4 будет реализована поддержка Dual SIM по схеме Dual Active (DSDA) с возможностью одновременной работы двух слотов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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