Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю лицевую панель

5 февраля 2019 года в базе данных Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован новый патент от компании Xiaomi, который описывает смартфон с дисплеем, занимающим всю лицевую панель, и закругленный со всех четырех сторон.

Xiaomi frameless

В экране мобильного устройства нет отверстий и вырезов под фронтальную камеру и динамики. В патенте не уточняется, будет ли устройство иметь селфи-камеру. Вероятно, камера, как и дактилоскопический сканер, будет интегрирована в экран, а разговорный динамик будет использовать пьезодинамическую технологию передачи звука через керамику, которую Xiaomi уже применяла в Mi Mix.

Xiaomi frameless
Xiaomi frameless

Когда состоится официальный дебют (и выйдет ли он вообще) описываемого в патенте футуристического смартфон Xiaomi – пока неизвестно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Sony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеруSony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеру
Xiaomi высмеяла смартфоны Samsung за медлительностьXiaomi высмеяла смартфоны Samsung за медлительность
Samsung Galaxy S10e показан на рендерахSamsung Galaxy S10e показан на рендерах
Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFCАнонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC
Samsung Galaxy S10 и S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатковSamsung Galaxy S10 и S10 Plus получат сверхбыстрый сканер отпечатков
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7
Аппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучениемАппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучением
Qualcomm представила чипсет Snapdragon 712 для среднеуровневых смартфоновQualcomm представила чипсет Snapdragon 712 для среднеуровневых смартфонов
Essential Phone PH-2 будет обладать прозрачным дисплеемEssential Phone PH-2 будет обладать прозрачным дисплеем
F(x) Technology выпустит смартфон с выдвижной клавиатуройF(x) Technology выпустит смартфон с выдвижной клавиатурой
Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFCАнонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC
TENAA протестировал смартфон Sony Xperia XZ4TENAA протестировал смартфон Sony Xperia XZ4
Xiaomi высмеяла смартфоны Samsung за медлительностьXiaomi высмеяла смартфоны Samsung за медлительность
Apple может заплатить владельцам iPhone за замедление смартфоновApple может заплатить владельцам iPhone за замедление смартфонов
Xiaomi готовит смартфоны с несколькими отверстиями в экранеXiaomi готовит смартфоны с несколькими отверстиями в экране
Последние новости
Подгружаем последние новости