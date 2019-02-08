Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю лицевую панель

5 февраля 2019 года в базе данных Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован новый патент от компании Xiaomi, который описывает смартфон с дисплеем, занимающим всю лицевую панель, и закругленный со всех четырех сторон.

В экране мобильного устройства нет отверстий и вырезов под фронтальную камеру и динамики. В патенте не уточняется, будет ли устройство иметь селфи-камеру. Вероятно, камера, как и дактилоскопический сканер, будет интегрирована в экран, а разговорный динамик будет использовать пьезодинамическую технологию передачи звука через керамику, которую Xiaomi уже применяла в Mi Mix.

Когда состоится официальный дебют (и выйдет ли он вообще) описываемого в патенте футуристического смартфон Xiaomi – пока неизвестно.