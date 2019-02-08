Некоторые приложения для iOS тайно записывают экран iPhone

Согласно отчету TechCrunch, несколько популярных приложений для iPhone, пользуются услугами сторонней аналитической компании для сбора личных данных пользователей без их ведома.

Было обнаружено, что такие приложения, как Hotels.com, Air Canada и Abercrombie and Fitch, используют аналитическую фирму Glassbox, которая позволяет разработчикам встраивать в свои приложения так называемую технологию «воспроизведения сеансов». А самое главное, разработчики делали скриншоты с личной информацией, и отправлялись обратно непосредственно на серверы компании или в облако Glassbox. Всё это делалось без ведома пользователей.

Apple сразу же отреагировала на статью TechCrunch, сообщив, что уведомили разработчиков исправить ситуацию. В течении суток разработчики должны убрать код Glassbox из своих приложений, либо получить разрешение пользователей на сбор личных данных.