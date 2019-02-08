Apple устранила возможность подслушивать абонентов через FaceTime

Apple выпустила обновление iOS 12.1.4, чтобы исправить серьезную уязвимость в FaceTime, которая позволяла людям в мессенджере FaceTme подслушивать пользователей iPhone.

FaceTime

Программная ошибка, которая позволяла пользователям слышать и видеть собеседника до того, как тот примет вызов, была обнаружена учеником средней школы города Тусон, штат Аризона, Грантом Томпсоном. Вместе со своей матерью подросток сообщил компании об обнаруженном им баге, после чего Apple временно отключила групповые звонки в FaceTime.

На данный момент ошибка исправлена. Технологический гигант пообещал семье Томпсонов выплатить компенсацию и сделать дополнительный подарок к образованию 14-летнего Гранта. Если денежная компенсация является частью программы Bug Bounty, то выплаченная семье сумма может составить от $25 000 до $200 000.


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