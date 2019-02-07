Essential Phone PH-2 будет обладать прозрачным дисплеем

Хотя первый смартфон, произведенный Essential, не достиг желаемого успеха, компания, возглавляемая Энди Рубином, одним из основателей Android, занялась разработкой второго гаджета – Essential Phone PH-2.

Essential Phone PH-2 может использовать инновационную технологию для замены выреза под селфи-камеру. Тем не менее камера не будет выдвижной, а будет спрятана под экраном, который во время съемки будет становиться частично прозрачным, пропуская достаточно света.

Для этой функции Essential рассматривает возможность использования как ЖК-дисплеев, так и OLED-панелей. Сканер отпечатков пальцев будет спрятан под дисплеем, в нижней части лицевой панели.

Официального подтверждения даты выпуска Essential Phone PH-2 пока нет. Возможно, новый смартфон Энди Рубина появится на рынке к концу текущего года.