F(x) Technology выпустит смартфон с выдвижной клавиатурой
Никому неизвестная компания F(x) Technology собирается вернуть к жизни старый формат смартфонов - горизонтальный слайдер. Она уже работает над соответствующей моделью и даже показала его предварительный облик, но вот о его названии пока нет никаких данных.
По факту, новинка от F(x) Technology – это бизнес-аппарат с полноценной QWERTY, на которой, быть может, даже будет удобно печатать. Она состоит из 26 клавиш в пяти рядах, и у нее есть даже shift, alt и ctrl. Основные характеристики смартфона – это экран amoled на 6 дюймов без моноброви, два слота под SIM-карты, разъем под наушники и интерфейс USB-C.
Прочие спецификации пока не сообщаются, но известно о наличии отдельной кнопки спуска затвора камеры, сканере отпечатков пальцев и ОС Android 9 Pie. Последнее – это явный намек на скорый анонс и релиз. Смартфон, по слухам, выйдет уже в этом году, вероятнее всего, в четвертом квартале. О его стоимости остается лишь догадываться, но за QWERTY наверняка придется немало доплатить.
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