TENAA протестировал смартфон Sony Xperia XZ4

Китайский регулятор TENAA завершил тестирование нового японского и одновременно флагманского смартфона Sony Xperia XZ4, до анонса которого остались считанные дни. Мобильник покажут на MWC 2019 в Барселоне в конце текущего месяца.



Отличительная особенность Sony Xperia XZ4 – это вытянутый OLED-экран с соотношением сторон 21:9 и диагональю 6,5 дюйма. Он поддерживает разрешение Quad HD, и на нем будет очень удобно листать вертикальную ленту социальных сетей. Согласно предложенному описанию, в составе Sony Xperia XZ4 есть продвинутая камера на 52 Мп в наборе с матрицами на 24 и 8 Мп – все три сенсора расположены сзади.



Первый модуль получил обычную оптику, второй – телевик, а третий – это вовсе сенсор глубины и трехмерный сканер одновременно. Фронтальная камера получила разрешение 24 Мп. Sony Xperia XZ4 располагает процессором Qualcomm 855, не менее 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб. Управляется мобильник ОС Android 9 Pie, у него есть защита от воды IP68, порт USB-C и модуль NFC для платежей. Цена вопроса от $900 за минимальную конфигурацию.