Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769

С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.

iPhone

Восстановленные модели со встроенной памятью 64 ГБ или 256 ГБ продаются по цене $799 и $899, соответственно. Изначально, новые версии продавались по $999 и $1149. Отремонтированные iPhone X доступны в двух цветовых вариантах: Space Grey и Silver.

Восстановленные iPhone X поставляются с новым аккумулятором, новым корпусом, и получают стандартное гарантийное обслуживание сроком на один год. Доставка гаджетов осуществляется бесплатно.

Перед тем как отправиться к пользователю, каждое устройство очищается и тщательно тестируется, чтобы убедиться, что оно находится в идеальном рабочем состоянии. Дополнительным штрихом является новая упаковка, в которой разместятся отремонтированный iPhone и новый комплект кабелей и аксессуаров.


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