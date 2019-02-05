Apple может заплатить владельцам iPhone за замедление смартфонов

Согласно документу, которые обнародовала комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Apple разработала план непредвиденных выплат, связанных с судебными исками за замедление iPhone.

Около года назад Apple обвинили в том, что она намеренно снижает скорость работы старых моделей iPhone, не предупреждая об этом пользователей. Позже компания подтвердила, что это действительно так, но пояснила, что делает это для продления срока службы аккумуляторов. Apple принесла свои извинения и снизила стоимость замены батарей с $79 до $29, а впоследствии корпорация позволила пользователям iOS 11.3 самим отключать замедление своих аппаратов.

Но даже это не помогло сдержать гнев пользователей, которые уже подали на Apple многочисленные судебные иски. Большинство жалоб были объединены в коллективный иск в окружном суде Калифорнии.