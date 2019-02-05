Apple может заплатить владельцам iPhone за замедление смартфонов

Согласно документу, которые обнародовала комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Apple разработала план непредвиденных выплат, связанных с судебными исками за замедление iPhone.

iPhone6s

Около года назад Apple обвинили в том, что она намеренно снижает скорость работы старых моделей iPhone, не предупреждая об этом пользователей. Позже компания подтвердила, что это действительно так, но пояснила, что делает это для продления срока службы аккумуляторов. Apple принесла свои извинения и снизила стоимость замены батарей с $79 до $29, а впоследствии корпорация позволила пользователям iOS 11.3 самим отключать замедление своих аппаратов.

Но даже это не помогло сдержать гнев пользователей, которые уже подали на Apple многочисленные судебные иски. Большинство жалоб были объединены в коллективный иск в окружном суде Калифорнии.

Компания настаивает на том, что они не вводили в заблуждение своих потребителей, а напротив заботилась об их мобильных устройствах. Тем не менее, Apple не исключает и своего проигрыша в этом деле. Сумма, которую Купертино должен выплатить всем пострадавшим, пока не разглашается.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Характеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем SamsungХарактеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем Samsung
Во всём мире используется более 900 миллионов iPhoneВо всём мире используется более 900 миллионов iPhone
Смартфон без отверстий Meizu Zero уже в продаже по цене $1299Смартфон без отверстий Meizu Zero уже в продаже по цене $1299
Складывающийся втрое игровой смартфон Samsung раскрыт в патентеСкладывающийся втрое игровой смартфон Samsung раскрыт в патенте
Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официальноXiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально
Блок рекламы


Похожие новости
Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769
После снижения цен продажи новых iPhone выросли на 76%После снижения цен продажи новых iPhone выросли на 76%
Владельцы iPhone XS жалуются на случайное включение фонарикаВладельцы iPhone XS жалуются на случайное включение фонарика
IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфоновIDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов
В iPhone 2020 года появится лазерная 3D-камераВ iPhone 2020 года появится лазерная 3D-камера
Тёмная тема в Android 10 Q экономит до 50% заряда смартфонов с OLED-дисплеемТёмная тема в Android 10 Q экономит до 50% заряда смартфонов с OLED-дисплеем
Во всём мире используется более 900 миллионов iPhoneВо всём мире используется более 900 миллионов iPhone
Продажи iPhone упали на 15% – Тим Кук обещает снизить ценыПродажи iPhone упали на 15% – Тим Кук обещает снизить цены
Apple отчиталась о падении продаж iPhoneApple отчиталась о падении продаж iPhone
Apple утвердила окончательный дизайн iPhone XIApple утвердила окончательный дизайн iPhone XI
Последние новости
Подгружаем последние новости