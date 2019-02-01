После снижения цен продажи новых iPhone выросли на 76%

Несколько дней назад генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что в целях повышения продаж iPhone в некоторых странах будет снижена стоимость «яблочных» смартфонов. В Китае первым о снижении цен на iPhone 2018 объявил онлайн-магазин Tmall. По прошествии нескольких дней, со времени снижения цен, продажи iPhone у этого ритейлера «взлетели» на 76%.

iPhone Xr

Согласно текущим ценам Tmall, версия iPhone XS Max с 512 ГБ встроенной памяти продается за 11099 юаней ($1647), а цена на официальном сайте Apple составляет 12 799 юаней ($1898). Таким образом стоимость iPhone XS Max снизилась на 1700 юаней ($252).

В то же время, версия iPhone XS Max с 256 ГБ на Tmall стоит 9699 юаней ($1439), что на 1300 юаней ($193) дешевле, чем на сайте производителя. Версия iPhone XR с 128 ГБ на Tmall также подешевела, и теперь продается по 5588 юаней ($829 долларов). В среднем цены снизились на $209.




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