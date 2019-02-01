Samsung показала в рекламе складной смартфон Galaxy F и Galaxy S10

Благодаря вьетнамскому отделению Samsung, на YouTube «случайно» появился официальный рекламный видеоролик, на котором показаны готовящиеся к выпуску смартфоны южнокорейского производителя: Samsung Galaxy S10 и гибкий смартфон Galaxy F.

Galaxy F

На видео демонстрируются мобильные технологии грядущих новинок от Samsung, а именно устройство для проведения УЗИ, подключённое к смартфону, приложение для удалённого нанесения татуировок и некая мобильная AR-игра. Все это сопровождается музыкальной композицией Doris Day – Que Sera, Sera (Whatever Will Be Will Be).

Как можно заметить на видео, Galaxy S10 будет обладать камерой с расширенными возможностями дополненной и виртуальной реальности. Также стоит отметить, что на видео рамки, обрамляющие дисплей смартфона Galaxy F, немного тоньше, чем на прототипе, продемонстрированном на предварительном показе. Возможно, такое впечатление создавал чехол, либо же производитель доработал дизайн гибкого гаджета.

Напомним, официальный дебют новинок южнокорейского производителя состоится 20 февраля этого года.


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