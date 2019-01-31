Huawei готовит компактный смартфон Mate Mini

В Европейском ведомстве интеллектуальной собственности (EUIPO) появилась заявка от Huawei на два новых товарных знака Mate Mini и Mate Smart. Согласно описанию патента, данные товарные знаки могут использоваться для смартфонов, записывающих устройств, интеллектуальных часов, аппаратных средств и зарядных устройств.

Предположительно, Mate Mini – это компактная версия флагманской линейки смартфонов Mate 20 или грядущих Mate 30. Mate Smart, вероятно, будет бюджетным смартфоном.

Huawei Mate Mini и Mate Smart могут быть анонсированы уже в конце февраля текущего года на международной выставке Mobile World Congress 2019.