В iPhone 2020 года появится лазерная 3D-камера

Согласно сообщениям Bloomberg, Apple планирует добавить лазерную систему 3D-камер в линейку iPhone 2020, которая будет более мощной, чем система точечной проекции, используемая в настоящее время в iPhone XS, XS Max и XR для распознавания лиц.

iPhone XI

Хотя нынешняя система Face ID работает на расстоянии от 25 до 50 сантиметров, новая технология теоретически сможет работать на расстоянии до 5 метров. С новой 3D-камерой пользователи смогут сканировать целые комнаты для создания реконструкций реального мира. Помимо этого, 3D-камера улучшит технологию дополненной реальности, а также позволит делать объёмные фотографии.

На данный момент Apple ведет переговоры с японским производителем Sony для получения новых 3D-модулей. Предположительно, лазерная система 3D-камер дебютирует в iPad Pro, весной 2020 года.


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